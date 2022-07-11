富邦媒年中檔期挹注 6月營收創單月第3高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北11日電）國內電商業者momo富邦媒今天公布6月合併營收約新台幣88.6億元，雖去年因疫情墊高基期，仍年增6.5%、月增2.8%，創同期新高與單月歷史第3高；累計上半年營收480.76億元，再創同期新高。

富邦媒發布新聞稿指出，momo網路購物6月營運續創同期新高，年增7.7%，業績占比達全公司營業額的96%；優異表現來自網購年中最大活動「618年中大促」，在6月18日當天有購物的會員年增16%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

富邦媒表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後疫情時代逐步恢復正常生活，在國人預防保健意識抬頭下，持續帶動網站內保健食品如維他命、雞精、魚油等買氣，居家運動器材如垂直律動機依舊熱銷。國內飯店住宿等旅遊商品隨著暑假旅遊旺季到來，買氣也顯著回溫。

富邦媒6月21日宣布林啟峰退休並辭任董事長職務，董事會決議由富邦集團董事長蔡明忠接任富邦媒董事長。蔡明忠日前在台灣大哥大股東常會上表示，台灣大與富邦媒目前已在「mo幣多」回饋金制度上有所連結，未來還將有更多的合作方案會推出，希望將mo幣發展成為一個完整的生態圈。（編輯：楊蘭軒）1110711