樺漢6月營收衝破百億 上半年營收創同期新高

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（中央社記者吳家豪台北11日電）鴻海旗下工業電腦廠樺漢今天公布6月合併營收新台幣103.85億元，月增23.3%，年增22.9%，單月營收首度在第2季衝破百億大關，主要受惠於工控設計、系統整合事業6月營收分別年增25.8%、62.9%。

樺漢今年第2季合併營收269.79億元，季增11.4%，年增18.3%；上半年合併營收511.99億元，年增19.1%，締造6月、第2季及上半年營收皆創歷年同期新高的紀錄。

展望下半年，樺漢發布新聞稿表示，以目前工控設計、品牌通路、系統整合等3大事業體在手訂單及掌握到的物流與生產排程來看，接單與出貨比值（B/B Ratio）已來到1.2的水準，整體接單動能強勁。

樺漢指出，全球企業對於環境、社會、公司治理（ESG）的節能減耗、淨零碳排議題越趨重視，帶動樺漢「雲化ESG賦能科技」解決方案詢問度與接單表現大幅揚升，新客群包括政府與教育、智慧城市、金融與零售、智慧工廠等，針對不同面向積極洽談新訂單合作。

樺漢位於匈牙利的布達佩斯工廠預計今年第3季完成後續生產程序，未來將發揮IPC 3.0硬軟整合、雲網結合的附加價值，有助推升今年營收及獲利表現。（編輯：楊蘭軒）1110711