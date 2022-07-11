華航、長榮航搭疫後解封題材 6月客運收入激增

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（中央社記者賴言曦台北11日電）根據華航、長榮航公布的6月財報，受惠疫後逐步解封，華航、長榮航6月客運收入分別月增69.14%及52.06%。另外，華航今天宣布9月22日起復飛桃園、峇里島每週2班航線，整體第3季客運航班增加4成。

華航今天公布6月合併營收為新台幣123.42億元，年增33.99%。其中，客運收入為12.67億元，年增425.73%，主因是各國邊境管制鬆綁，運能逐步恢復，使整體客運收入大幅成長；貨運收入為102.11億元，年增22.07%，主因是歐洲及日本地區艙位需求維持穩定，雖整體市場受油價上升影響，但運價維持平穩，讓整體貨運收入較去年同期增加。

尤其在客運方面，華航宣布，為因應後疫情時代旅運需求，客運全線增加航班布局，自9月2日起恢復桃園、峇里島航線，提供每週2班載客服務；長程航線方面，桃園、倫敦航線將自8月下旬增為每週3班，整體第3季客運航班增加4成，每週提供超過150班的客運來回航班，票價也將隨市場供需狀況彈性調整。

貨運部分，華航指出，亞洲空運出口需求略減，中國大陸地區整體雖疫情趨緩，缺料問題仍存在，導致復工出貨速度緩慢，並隨各航空運能逐漸恢復，整體艙位有供過於求情勢；另外，受全球油價變動與通膨影響，貨運出口表現較不穩定，展望後續貨運市場，華航將持續把握半導體機台、高端電子產品設備、車用材料等重點貨源，並配合短、中期包機需求，彈性調整運能提高貨機使用率，優先銷售高價艙位。

長榮航日前則公布6月營收為110.65億元，年增43.6%，累計今年上半年合併營收634.21億元，年增44.66%。

長榮航說明，其中6月客運營收達11.7億元，比5月增加52.06%，主要是受惠於邊境防疫政策調整，整體旅客量提升，而針對開放旅客於桃園機場轉機，則讓美洲及東南亞地區的旅客量成長較為明顯。（編輯：楊凱翔）1110711