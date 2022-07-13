合庫金雷仲達：公股銀加碼台股 國安基金可提振信心

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合作金庫銀行13日下午在台北舉行記者會，宣布與萬事達卡攜手推出全新「卡娜赫拉的小動物悠遊聯名卡」，合庫銀行董事長雷仲達（圖）出席致詞。中央社記者趙世勳攝 111年7月13日

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（中央社記者張璦台北13日電）國安基金12日拍板授權進場護台股，推升大盤收復萬四關卡；合庫金控董事長雷仲達表示，台股基本面不錯，銀行持有部位已經加碼一陣子，這波台股重挫有受全球股市崩跌影響，市場有些恐慌，國安基金進場多少是為提振信心。

國安基金12日傍晚召開臨時會授權進場，台股今天開盤醍醐灌頂，盤中大漲逾452點，高點來到14403.51點，加權指數終場上漲374.06點，收14324.68點，漲幅2.68%，收復萬四關卡。

雷仲達今天出席合庫銀行聯名卡升級改版記者會，會後媒體聚焦台股相關等議題。

針對國安基金是否太早進場，雷仲達表示，國安基金都是多方面評估、自有考量；主管機關也強調台股基本面不錯，合庫銀行持有台股部位買超「一陣子」、目前價位也不錯，對於第3季股利收入相當看好。

他表示，這波股市下挫是屬全球性崩跌，市場有些恐慌氣氛，國安基金進場多少是為提振投資人信心。

至於台灣央行下半年是否繼續升息，同時也是央行理事會常務理事的雷仲達說，這部分不方便討論。針對房市，他則表示，未來料續呈現「價穩量縮」格局，今年合庫銀行房貸維持去年作法，以承作首購為主。

合庫銀行與萬事達卡攜手推出全新升級「卡娜赫拉的小動物聯名卡」，並於今天召開記者會；合庫銀行表示，此卡搶攻年輕消費族群，並融合環保綠生活，將祭出綠色生活相關回饋與優惠，改版升級後，希望發卡量在今年年底站上10萬張大關。（編輯：潘羿菁）1110713

合作金庫銀行13日宣布與萬事達卡攜手推出全新「卡娜赫拉的小動物悠遊聯名卡」，卡面設計Q萌可愛，盼搶占年輕消費族群。中央社記者趙世勳攝 111年7月13日