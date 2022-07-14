美西港口貨車司機擬罷工 國內業者：密切注意中

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（中央社記者賴言曦台北14日電）外媒報導，加州議會「AB5號法案」要求港口貨車司機脫離自由接案，改加入運輸公司成為正式員工。為此，美西3大港口貨車司機醞釀罷工抗議，市場憂心塞港現象再現；國內航運、貨攬業者表示，正在密切注意中。

外界還在觀察美西碼頭勞資協議何時能塵埃落定時，外媒報導，美國洛杉磯、長灘、奧克蘭等3大港口的貨車司機傳出也可能要罷工。

國內貨攬業者表示，美國個體戶貨車司機大多可按自身情況靈活接工作，特別是通貨膨脹之下，不少司機會多跑幾趟，以求多賺一點，但AB5號法案要求這些貨車司機必須加入運輸公司成為正式員工，影響貨車司機業務彈性，才會引起反彈。

貨攬業者指出，貨車司機短期罷工對碼頭運作還是會有影響，包含幾處港口閘道會因此關閉，影響貨物運輸的速度，但美西碼頭工人換約談判結果尚未出爐，加上通膨等因素，市場不確定性多，長期市況有待觀察。

國內航運業者表示，由於美西3大港口的貨車司機罷工事件還在發酵中，因此船公司目前正在密切觀察後續變化。（編輯：蘇志宗）1110714