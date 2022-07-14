樺漢：缺工缺料不影響出貨 第3季拚營收獲利高成長

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（中央社記者吳家豪台北14日電）鴻海旗下工業電腦廠樺漢今天指出，3大事業體包括工控設計、品牌通路、系統整合的在手訂單創歷史新高，缺工、缺料等問題不影響出貨，第3季力拚營收、淨利與每股盈餘高成長。

樺漢今年第2季合併營收達新台幣269.79億元，季增11.4%，年增18.3%；上半年合併營收511.99億元，年增19.1%，第2季及上半年營收皆創同期新高。

樺漢參加券商所舉辦的線上產業座談會，董事長朱復銓表示，樺漢與Google合作的新技術和新平台，今年在樺漢個體營收占比將低於2%，明年預估上看近10%。目前樺漢整體接單與出貨比值（B/B ratio）約1.2，訂單能見度穩健成長，雖有缺工、缺料等問題，但不影響樺漢出貨。

朱復銓強調，工業電腦廠需要創造差異性，樺漢現在可以提供各種完整解決方案，聚焦工業元宇宙、淨零元宇宙、綠色供應鏈、數位轉型等領域，資源相當完整，有助奠定日後成長動能。

樺漢總經理蔡能吉表示，半導體先進製程目前沒看到缺料狀況，中央處理器、繪圖處理器都沒有嚴重缺料，樺漢下給英特爾的訂單超過12個月；電源管理IC使用20、28奈米等舊製程，包含德儀、NXP等供應商有小幅缺料，第3季料況正在改善。

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蔡能吉指出，在工控設計方面，娛樂博弈客戶的訂單增量明顯，樺漢主要娛樂博弈客戶為市場前5大，有機會隨著主要客戶持續搶下更多市占率，進而加大對樺漢工控設計的硬體系統拉貨力道。

他說，樺漢在既有3大事業體的基礎上，積極發展第4事業體「雲地整合」，預計2023年啟動，台灣公有雲端服務市場產值預估在2025年將達新台幣830億元，樺漢目標搶下市占10%。另外，台灣中小企業約150萬家，樺漢目標2023年取得市占5%以上，相當於7.5萬家。（編輯：黃國倫）1110714