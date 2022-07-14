實體通路大戰 超商超市拚展店、蝦皮2年拓點逾660間

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（中央社記者張璦台北14日電）財政部統計，設有分支機構的營業人近2年家數累計增加8.1%，以綜合商品零售業增加1992家最多，主因是超商、超市持續展店；同時，電商平台蝦皮積極鋪設實體通路，蝦皮店到店近2年拓點超過660間，主要地點在雙北和桃園市。

營業具規模的企業，常因拓展市場或經營業務需要而設立分支機構，財政部統計處今天發布統計通報指出，截至今年7月，此類營業人共達8.9萬家，占整體營業人 5.7%。

財政部統計處表示，近2年國內雖受COVID-19疫情衝擊，但今年7月與109年6月相比，設有分支機構的營業人家數增加6721家、增幅 8.1%，比無分支機構家數增幅 6.7%高。

若觀察主要增減業別，統計處指出，以綜合商品零售業增加1992家最多，主因是超商、超市持續展店；陸上運輸輔助業因停車場經營業者在5都拓點，增1468家居次；餐食業受火鍋及早餐等連鎖品牌開設新據點，也增加1151家。

食品飲料零售業則來自於平價咖啡連鎖店、保健食品零售店等設立新店挹注，增386家；統計處官員表示，其中，路易莎咖啡直營店面在109年6月時有21家，到今年7月多了28家，另外，新加坡商保健食品LAC & GNC也拓點20間。

其他資訊服務業因電商平台鋪設實體通路，增加178家，統計處官員表示，其中以蝦皮店到店為大宗，有170家。

官員表示，蝦皮店到店近2年拓點663間，主要集中在雙北和桃園地區，又以新北市超過200家最多；但因業別家數統計上，是以各「分支機構」營業人首個登記行業代號歸類，而非「總機構」行業代號，所以400多間蝦皮店到店拓點，是歸在綜合商品零售。

官員進一步說明，總公司、分店登記行業代號之所以不同，主要是得反映場所單位的經濟活動狀況，且確實有部分蝦皮店到店提供賣咖啡、零食等服務。

同時，部分可能因疫情減少實體消費的行業，分支機構呈現縮減，比如布疋服飾零售及批發業、旅行服務業、資訊設備零售業等，減少家數皆達百家。

布疋服飾零售部分，官員指出，女性內衣品牌EASY SHOP門店減少約4成、39間，阿瘦皮鞋也減少超過20家，部分可反映出民眾消費行為轉為線上購物。

官員補充，實體電信行近2年也減少許多，比較可能是反映經營狀況不好，調降門市布點量。

此外，觀察設有分支機構營業人家數，以飲食相關行業家數最多，綜合商品零售因連鎖超商與超市分布稠密，達1.7萬家最多，占該業別家數比重近5成；餐食業因連鎖火鍋、早餐、速食業者等品牌林立，以6873家居次。（編輯：林淑媛）1110714