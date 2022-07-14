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美通膨超乎預估升息料加速 亞股震盪走勢分岐

2022/7/14 18:08
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（中央社香港14日綜合外電報導）亞洲股市今天走勢震盪，收盤漲跌不一，主要因美國最新公布的通膨數據超乎預估，升高外界對美國聯邦準備理事會（Fed）將大幅升息，以及其他央行競相緊縮貨幣政策的預期心理。

備受關注的美國6月通膨高達9.1%，創下1981年11月以來新高，部分因烏克蘭戰爭導致供不應求，能源成本持續飆漲。

澳洲聯邦銀行（Commonwealth Bank）分析師克里夫頓（Kristina Clifton）指出：「通膨居高不下，升高聯準會繼續大幅升息，引發衰退的風險。」

Federated Hermes資深經濟學家達蘭傑羅（ Silvia Dall'Angelo）指出，在就業市場仍強勁，通膨持續高漲的情況下，聯準會可能訴諸鷹派言論，以及進一步提早緊縮直到秋末。

前一天的華爾街三大指數全面收低，但終場都脫離盤中低點，主要因市場期待聯準會年底前看到升息成果，並在新的一年展開降息。

日股日經指數今天收漲0.6%，來到26643.39點。港股恆生指數收跌0.2%，來到20751.21點。上海綜合股價指數收跌0.1%，來到3281.74點。

至於亞洲其他股市，雪梨、威靈頓、台北和雅加達股市都收漲；新加坡、首爾、曼谷和馬尼拉股市皆收跌。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110714

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