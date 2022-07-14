外資加碼航運金融股 買超長榮1.2萬張最多

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（中央社記者吳家豪台北14日電）台股今天開低走高，終場上漲113.84點，收14438.52點，外資及陸資買超新台幣5.71億元，集中在航運、金融及權值電子股，以長榮買超1.2萬張最多。

台股今天開盤跳空下跌，一度失守14200點關卡，盤中消化高通膨利空後，跌幅收斂由黑翻紅，終場上漲113.84點，收在14438.52點，力守短期均線，但量能溫和，多方追價謹慎。

觀察外資買超排行榜，長榮買超1.2萬張最多，中信金買超1.12萬張居次，陽明買超9592張排第3。其他依序為鴻海、元大台灣50反1、欣興、宏碁、新光金、至上、中石化。

外資賣超個股主要包括面板、航空雙雄及晶圓雙雄，其中群創賣超2.54萬張最多，接下來依序為長榮航、友達、國泰永續高股息、華航、富邦金、台積電、聯電、國泰金、元大台灣50。

投信今天買超13.74億元，前5名個股包括華通、金像電、聯電、智邦、遠傳。（編輯：楊蘭軒）1110714