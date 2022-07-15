陽明美西航線添新兵 1.1萬TEU新船士明輪交付

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（中央社記者賴言曦台北15日電）陽明海運向正榮汽船租入並委交今治造船量身打造的1.1萬TEU（20呎櫃）貨櫃輪士明輪（YM Tutoria）正式竣工交付，並於今天投入陽明美西航線PS6營運。

陽明今天透過新聞稿說明，陽明透過與專業船東合作布建14艘1.1萬TEU級貨櫃輪，士明輪是該系列船舶中第12艘交付的新船，可裝載約1萬1860個20呎標準貨櫃，配備1000個冷凍櫃插座，船舶全長333.9公尺，寬48.4公尺，最大吃水16公尺，設計船速可達23節。

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陽明說明，士明輪配備脫硫器、壓艙水處理器、岸電系統等多項環保設備，並採用新型雙島式（twin-island）設計，可增加貨物裝載空間並提高視野性能，透過船舶線型優化，可進一步達到節能減排的環保成效，且船長及船寬較短的設計特性，將加速碼頭靠泊效率，也可靈活通行於巴拿馬運河及全球主要港口，使航線配置規劃更具彈性。

士明輪即將投入的美西航線PS6，靠港順序依序為青島、寧波、釜山、洛杉磯、神戶、青島。（編輯：張均懋）1110715