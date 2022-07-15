睿生光電攜成大醫學院 推雲嘉南行動X光肺癌篩檢

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（中央社記者潘智義台北15日電）面板廠群創光電旗下生醫廠睿生光電今天攜手成大醫學院，齊聚嘉義基督教醫院，啟動雲嘉南行動X光早期肺癌篩檢。

成大醫學院院長沈延盛透過新聞稿指出，雲嘉南居民肺癌罹患率全台居冠，空氣污染加劇對健康的危害，擴大偏鄉行動X光肺癌篩檢，刻不容緩。成大醫學院近年積極串聯南部醫療及企業夥伴，藉由醫藥醫材研發結盟，提升南台灣醫學研究能量及守護民眾健康。

沈延盛表示，早期肺癌幾乎沒有症狀，覺察不易外，傳統檢查難有效判讀，本次與睿生光電合作，即在突破並提升檢測準確度，推廣篩檢同時，也鼓勵民眾接受篩檢，以利及時應對。這是台灣最大肺癌流行病學篩檢行動，將作為調整肺癌防治政策上的參考依據。

睿生光電總經理李志聖透過新聞稿指出，低劑量肺部電腦斷層（LDCT）為全球公認肺癌篩檢利器，但設備負載龐大，病患須至醫院親篩，緩不濟急。睿生光電因應全球行動醫療趨勢，與加拿大新創公司KA Imaging合作開發雙能X光平板感測器（Dual Energy X Ray FPD）。

李志聖說明，X光平板感測器重量不到3.2公斤，厚度僅1.5公分。可以直接替換任何固定床、移動推車，以及行動巡迴車上的平板感測器使用。

另外，睿生雙能超微量X光劑量僅低劑量肺部電腦斷層的1/10，已取得美國食品藥物管理局（FDA）、衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）兩大醫療體系認證。（編輯：楊凱翔）1110715