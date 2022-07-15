臺產卡位太空保險商機 拿下台灣自主研發衛星保單

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（中央社記者謝方娪台北15日電）台灣去年通過太空發展法，目前正進行第3期國家太空科技發展長程計畫，外界看好太空產業成為下一個兆元產業，針對新興產業風險，目前台灣僅臺產承作衛星保險，福衛五號、福衛七號、獵風者衛星等都有投保。

臺灣產險和臺灣太空產業發展協會今天舉辦「臺灣太空產業發展元年啟航研討會」，臺產副總經理謝宏智會中指出，太空產業面臨的風險包含財產損失與責任負擔等，這些風險也象徵產險業的機會。

因應太空產業，產險業可掌握的機會，包含產品責任保險、貿易信用保險、組裝及測試保險、貨物運送保險、貨運、空運承攬人責任保險、發射場責任保險、發射及在軌保險等。

謝宏智指出，一般而言，衛星保險以全險基礎承保，即除了「除外不保事項」以外，承保範圍涵蓋所有形式和原因的損壞，財產保險方面，通常會分為發射前、發射及在軌階段的財產保險。

以發射階段為例，保險通常是從發射階段開始至此後一年之間發生的衛星損失、損壞或故障的保險，通常由衛星操控單位購買保單，保額通常是在全額損失的情況下進行同類更換的費用，包含衛星總價值、發射服務價格等。

至於在軌階段的保險，主要是承保衛星在使用壽命期間完全或部分故障，保障從發射階段保險到期後開始，通常會每年續保，但續保條件需要針對衛星狀況進行評估；保額是約定價值，在衛星使用壽命開始時，通常是重置價值或該項目籌資所需的貸款金額等。

在國內產險業中，現在僅臺產獨家承作衛星保險，與國家太空中心合作包含承保福衛五號的發射及在軌保險，福衛七號的整測運送保險、發射及在軌保險，獵風者衛星的整測運送保險、發射及在軌保險等。

謝宏智表示，衛星保險為全險式保單，承保範圍依客戶需求量身訂作，衛星過往的損失經驗、載具、太空保險市場胃納量、承保範圍是全部損失或部分損失等，都會影響費率。

臺灣目前衛星發射量還不多，不過發射表現不錯，目前臺產承保的衛星保險尚未有出險紀錄，且均有洽再保分擔風險。（編輯：楊凱翔）1110715