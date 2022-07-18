不發瓶裝水 雄獅、雲品推永續旅遊

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（中央社記者江明晏台北18日電）永續旅遊成趨勢，雄獅一年提供旅客的瓶裝水，堆起來的高度達157座101大樓，從今年地球日開始，雄獅已不供旅客瓶裝水；雲品酒店也友善地球，一年就節省19萬瓶寶特瓶水、17萬個備品。

國際疫情漸趨平穩，台灣邊境有望解封，調查顯示，全球46%旅客希望有更多綠色交通方式可供選擇；49%的台灣旅客認同永續旅遊概念；超過9成的人願意支付更多旅費參與永續旅遊。

永續旅遊有望成為疫情後的新趨勢，雄獅董事總經理黃信川在「欣傳媒」舉辦的「接軌國際．永續美好生活」論壇上表示，雄獅積極結合供應商推動綠色旅遊，從今年的世界地球日（Earth Day）、4月22日開始，雄獅旅遊已不提供旅客瓶裝水。

他表示，一開始很擔心旅客會反彈，甚至發生「一瓶瓶裝水，決定一家旅行社的生死」的狀況，但後來市調結果，有98%旅客覺得，這趟不發瓶裝水的旅行，「是一趟尊嚴的旅行」，且進而推動旅客攜帶免洗筷，以及結合飯店等供應商一起推動環保，在雄獅團的房間不放礦泉水等措施。

他更提到，有的飯店反映，「不能為你們雄獅團改變飯店房務SOP」，黃信川私下表示，下次就不要選這家飯店合作了；足見雄獅推動永續旅遊的決心。

黃信川透露，經過統計，雄獅一年提供旅客的瓶裝水，堆積起來有157座101大樓，在不提供瓶裝水下，可能造成旅客不方便，但對綠色地球有很大的貢獻。

此外，雲朗觀光集團總經理盛治仁今天也出席分享，雲品溫泉酒店2019年9月拿下「全球永續旅遊認證」（GSTC），是全台第一間取得這個認證的五星酒店，旗下君品酒店、花蓮翰品、桃園翰品等也陸續獲頒環保署「環保旅館」標章、經濟部節能標竿獎項。

在友善地球的具體措施方面，他表示，集團客房內一次性寶特瓶裝水都改由玻璃瓶裝水或是讓客人自行取用氣泡水機、且不主動擺放一次性備品，洗髮沐浴備品則改用大瓶裝等。

他坦言，永續不應該是談商機，而且每個人應有的責任；在實施不提供瓶裝水、備品的第一年，光雲品一家酒店，就節省19萬瓶寶特瓶水、節省17萬個備品，效益驚人。（編輯：楊凱翔）1110718