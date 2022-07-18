全聯砸6億拿下高雄台南地上權 擬規劃設立門市

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（中央社記者鄭鴻達、張璦台北18日）財政部國產署今年第2批地上權今天開標，9宗標的有5宗標脫，標脫率約55%；其中，積極拓點的全聯，共斥資約新台幣6.18億元，標下位於高雄市三民區以及台南市安平區2宗土地，未來全聯擬於兩地同步規劃門市。

全聯實業標下的2宗地上權案，都是舊案捲土重來；台南市安平區漁光段標的，面積約1398坪，使用分區為商特，權利金底價3億2983萬元，全聯為唯一投標者，以3億6700萬元得標，溢價率約11.26%。

同時，高雄市三民區土地，面積約670坪、屬於第四種住宅區，權利金底價2億3546萬元，共2名投標者，最終全聯以2億5110萬元拿下，溢價率約6.64%。上述2宗地上權存續期間皆為70年。

全聯說明，為提供消費者更好的零售服務體驗，全聯福利中心近年來積極展店，並以大型店、格局方正的標的為主要開發方向。

全聯表示，像是某些重劃區因尚未有完善的生活機能，故全聯也期望設立據點，提供大眾方便停車、商品豐富的購物空間，滿足當地居民各種購物需求。

根據全聯官網資訊，全台目前有1109間全聯福利中心服務據點，其中台南市已有約100處，高雄市則有約130處。（編輯：潘羿菁）1110718