長榮國際改版官網 創Line官方社群「長榮聯誼會」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

長榮國際18日宣布改版官方網站，網站的視覺設計以長榮集團的綠橘色系搭配律動的漸層葉片造型，內嵌豐富的實景圖片呈現長榮國際多元的業務風貌。（長榮國際提供）中央社記者賴言曦傳真 111年7月18日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北18日電）長榮「弟弟派」取得長榮國際經營權後，今天宣布官方網站全新改版上線，同時在Line成立官方社群「長榮聯誼會」，指希望以公開、即時、便利的溝通平台，「串連起在世界各個角落的長榮人」。

長榮國際透過新聞稿指出，長榮國際新版官網的視覺設計，是以長榮集團的綠橘色系搭配律動的漸層葉片造型，內嵌豐富的實景圖片，呈現長榮國際多元的業務風貌。

除了官網改版，長榮國際也表示，新成立的LINE官方社群「長榮聯誼會」是公開、即時、便利的溝通平台，希望藉由這個專屬「長榮人」的園地，「串連起在世界各個角落的長榮人」。另外，只要長榮集團退休人員在8月5日前加入長榮聯誼會Line官方社群，就可獲得在長榮集團創辦人張榮發時代只送不賣，每年僅贈給在職員工及客戶的月曆、筆記本。

長榮國際提到，長榮國際也在7月8日向在職員工發放「員工激勵獎金」，以鼓勵員工齊心迎接後COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時期的業務挑戰。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

長榮經營權之爭持續延燒，長榮「弟弟派」2月25日取得長榮國際經營權後，將原定每股擬配發新台幣27.5元現金股利，改為每股擬配息3.5元；而在6月30日的股東會上，由於股東出席率僅48.13%，導致當時包含盈餘分配等議案均以假決議通過。

但長榮國際7月14日公告，將在8月5日開第2次股東會（111年第1次股東常會之續會），會中將討論承認110年度營業報告及財務報告案、承認110年度盈餘分配案等。（編輯：翟思嘉）1110718