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蘋果憂經濟衰退暫緩招募和投資 亞股跌多漲少

2022/7/19 17:38
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（中央社香港19日綜合外電報導）報導指出，蘋果公司因考量經濟前景不確定性，計畫減少支出，引發新的經濟衰退擔憂，美股因此湧現賣壓，亞洲股市今天也多數收跌。

美國總統拜登說服沙烏地阿拉伯增產石油，以緩解供應危機和抑制價格高漲的預期消退，昨天帶動油價上漲，也導致亞股今天普遍收跌。

亞股下跌侵蝕昨天的漲幅。數天前美國發布的零售銷售報告超乎預期，表明儘管通膨創下數十年高點且利率上升，消費者仍具韌性，昨天股市應聲上漲。消費支出是經濟增長的關鍵驅動力。

分析師警告，隨著財報季剛剛開始，企業公布獲利下降或對前景發出警告，投資人可能面臨更多痛苦。

彭博報導，科技巨擘蘋果公司（Apple）正放慢招募和部分投資的腳步，這意味大型企業對經濟放緩或衰退感到擔憂。

日股日經指數今天收漲0.65%，來到26961.68點。港股恆生指數收跌0.89%，來到20661.06點。上海綜合股價指數則幾與昨日持平，以3279.43點作收。

香港、雪梨、首爾、新加坡、台北、威靈頓和曼谷股市均收跌；東京股市則收漲，因為投資人在連假結束後追趕其他地區昨天的漲勢。馬尼拉和雅加達股市也收高，上海股市則微幅收漲。（譯者：陳昱婷/核稿：施施）1110719

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