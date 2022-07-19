2021年不動產銷售1.86兆創新高 業者憂動能難續

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（中央社記者賴言曦台北19日電）財政部統計資料庫顯示，2021年不動產業銷售額約新台幣1.86兆元，創2005年統計以來新高。房仲認為，去年房市無論是投資建設或仲介市場均發展蓬勃，但今年房市外在干擾因素多，動能難延續，預估明年恐出現房仲淘汰潮。

財政部的不動產業統計中，主要項目分為不動產開發業、不動產經營及相關服務業，主要經營項目有不動產投資開發、不動產買賣、租賃、仲介、代銷及估價等，至於營建工程業則不包含其中。

去年不動產相關服務的銷售額寫下約1.86兆元成績，且統計顯示，從2013年上一波景氣高峰，不動產銷售額來到1.15兆元後，連續9年都維持兆元以上成績。

雖然不動產銷售額維持兆元，但在2014年、2015年及2016年，不動產業銷售額都出現小幅衰退，產值分別下滑至1.14兆元、1.12兆元及1.06兆元，進入景氣修正；2017年開始復甦，不動產銷售額上升至約1.16兆元，此後逐漸反彈，直到2021年寫下1.86兆紀錄。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德透過新聞稿表示，從不動產業營收可觀察市場景氣變化，例如上一波房市低谷出現在2016年，當時不動產銷售額僅1.06兆元，為2013年破兆以來新低，2017年後景氣緩步復甦，直到2021年創2005年統計以來新高，但未來若銷售額開始由高檔衰退，也反映景氣可能步入修正期。

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今年房市籠罩在中央銀行啟動升息、政府高舉打炒房大旗等陰影下，住展雜誌研發長何世昌接受中央社記者電訪時認為，不動產銷售額要延續去年的亮麗表現恐怕不容易。

何世昌指出，主因是今年房市外在環境變動因素太多，包含台股跌深等因素，均影響房市買氣，預估今年整體銷售額將不如去年，加上近期不動產經紀業者的數量創歷史新高，研判明年可能出現一波房仲淘汰潮。（編輯：翟思嘉）1110719