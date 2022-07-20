如興：尋獲2/24撤換董事代表人改派書文件正本

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如興20日晚間公告，已尋獲今年2月24日撤換董事代表人張水江的法人代表改派書等相關文件正本。圖為台灣證券交易所。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴言曦台北20日電）牛仔褲加工大廠如興高層異動但延遲發布重訊，後續記者會仍未釐清問題，遭證交所處以新台幣150萬元違約金。如興今天晚間公告，已於19日傍晚尋獲今年2月24日撤換董事代表人張水江的法人代表改派書等相關文件正本。

如興18日發布重訊稱，法人董事偉豪投資公司2月24日改派代表人，由張水江換成翁紹華，並於7月15日董事會選任翁紹華擔任董事長兼總經理；對於如興2月24日改派高層，卻直至7月18日才發布重訊，台灣證券交易所在當天晚間宣布，將對如興進行查核。

如興7月19日召開重大訊息說明記者會，但對於改派高層卻未及時發布重訊等相關問題，僅表示「釐清後會給予回覆」；證交所隨後宣布，對如興處以150萬元違約金，並要求如興7月25日前再到證交所召開記者說明會，如仍未說明清楚，得按次處以5萬元至500萬元違約金，直至釐清問題之日止。

如興今天晚間在證交所公開資訊觀測站發布重訊說明，7月19日召開記者會後，研判法人代表人改派書等重要文件，依往例應存於如興財務長徐仲榮的特定公務櫃內。

如興表示，經取得正在居家隔離的徐仲榮同意後，翁紹華等人打開徐仲榮的辦公室抽屜，並發現包含「法人股東偉豪投資股份有限公司民國111年2月24日法人代表改派書」、「翁董事之身分證影本及經歷」等文件及「法人股東偉豪投資股份有限公司民國111年3月21日豪字第22032101號函及雙掛號信封」，均完好安放，尚未銷毀。

如興指出，如興前董事長張水江、徐仲榮及其他團隊人員，明知如興已於今年2月24日收具法人股東偉豪投資公司撤換原代表人張水江，並改派新代表人翁紹華繼任的改派書，竟拒絕依法辦理變更登記，且刻意隱匿不為任何公告。

如興表示，張水江明知已喪失董事資格，不得召集會議，仍違法擅權多次召開如興董事會議、股東會議；如興將繼續發掘並追究其非法行徑，逐項釐清事實經過及法律責任，如有對股東權益造成損害者，均依法求償，絕不寬處。

如興提到，除了依法辦理補充說明外，如興會派員向當地派出所報案，請求協助調查，作為後續訴追的基礎。（編輯：林克倫、楊蘭軒）1110720