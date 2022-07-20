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如興董事長爭議 投保：應釐清董事資格與變更登記

2022/7/20 23:22
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（中央社記者潘智義台北20日電）針對國內牛仔褲加工大廠如興高層異動，引起外界的質疑，投保中心今天表示，如興應釐清為何法人董事代表改派翁紹華卻未變更登記，仍由遭撤換的原董事長張水江執行職務。

投保中心透過新聞稿質疑，翁紹華既已被改派擔任法人代表人董事，為何在長達5個月的期間內容認張水江的行為而未見積極作為，是否有怠於執行董事職務而涉及違反受託人義務情事。

投保中心指出，7月18日重訊顯示，如興法人股東偉豪投資股份有限公司早在2月24日即將法人代表人董事由張水江改派為翁紹華，卻未向經濟部辦理變更登記，期間仍繼續由張水江擔任如興公司董事長，並執行董事職務。如興公司雖於7月19日召開說明記者會，卻無法清楚說明原因，引發外界對公司治理的疑慮。

投保中心表示，如興公司原董事長張水江如確已於今年2月24日遭改派，則已不具如興公司董事身分，何以在此期間仍持續以董事長身分執行職務，甚至召集董事會並決議召集今年股東常會，此舉嚴重漠視公司法令。

投保中心說明，如興公司在此期間所有以張水江為代表人所對外的法律行為，其適法性均將遭質疑，恐影響交易行為的安定性。

此外，投保中心也質疑翁紹華既已被改派擔任法人代表人董事，為何在長達5個月的期間內容認張水江的行為而未見積極作為，是否有怠於執行董事職務而涉及違反受託人義務情事。

針對非董事之人仍繼續行使董事職權，而經改派為董事的人卻廢弛其董事職務，對此嚴重侵害公司治理荒謬行徑，投保中心表達強烈譴責，並函請如興公司獨立董事應即介入查明並監督公司妥適處理，以善盡其職責。

同時，投保中心將會持續關注後續發展，審慎評估並視需要依法採取相關措施，以維護市場秩序及股東權益。（編輯：楊凱翔、楊蘭軒）1110720

張水江
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翁紹華
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