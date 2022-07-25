如興27日起打入全額交割 證交所：疑義未釐清

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（中央社記者潘智義台北25日電）如興趕在今天晚間最後期限舉行重大訊息記者會，說明高層人事改變及公司營運現況，但證交所表示，因爭議期間董事會、股東會決議事項效力等疑義仍未釐清，如興自7月27日起變更交易方法，即打入全額交割。

台灣證券交易所表示，如興公司7月25日重大訊息說明記者會，就有關爭議期間董事會、股東會決議事項效力，期間通過的財務報告效力，及公司目前財務狀況及高流動性資產情形，與安泰商業銀行協商結果及後續計畫等仍未能釐清相關疑義。因此，自7月27日起，將其上市股票列為變更交易方法。

如興董事長翁紹華今天晚間在台灣證券交易所重大訊息記者會表示，公司已無可動用資金，主因前經營團隊於5月25日與安泰銀行簽定1840萬美元的額度書約定，若如興非由原經營團隊經營時（即總經理孫瑒職務變動），安泰銀行得命公司提前還款；公司在7月15日解任孫瑒的總經理職務，安泰銀行遂通知如興融資債務視為已到期，並凍結所有可動撥資金。

翁紹華說，前董事長張水江陸續處分如興在柬埔寨、尼加拉瓜等海外資產，這種處分資產換取資金的經營模式有違正常公司治理。

張水江今天則透過聲明表示，「呼籲兩派董事休兵，攜手面對如興重大經營危機」。（編輯：楊蘭軒）1110725