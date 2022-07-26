如興陷重大財務困難 跌停逾6.8萬張賣不掉
2022/7/26 12:26（7/26 13:21 更新）
陷入重大財務困難的如興26日開盤跳空跌停至新台幣3.96元，至中午仍有逾6.8萬張賣單排隊委賣未成交。（中央社）
（中央社記者潘智義台北26日電）牛仔褲廠如興公司因25日重大訊息仍未說清董事會決議等重大事項，證交所宣布如興自7月27日打入全額交割股。陷入重大財務困難的如興今天開盤跳空跌停至新台幣3.96元，至中午仍有逾6.8萬張賣單排隊委賣未成交。
如興董事長翁紹華25日晚間在重大訊息記者會指出，因前經營團隊與安泰銀行訂定不公平的條款，只要如興非原經營團隊經營時，即須提前償還借款，導致公司陷入重大財務困難。
翁紹華解釋，前經營團隊於5月25日與安泰銀行簽定1840萬美元的額度書約定，若如興非由原經營團隊經營時，即總經理孫瑒職務變動，安泰銀行得要求公司提前還款；因7月15日已解任孫瑒的總經理職務，安泰銀行遂通知如興融資債務視為已到期，並凍結所有可動撥資金。
針對翁紹華在重訊記者會砲轟前經營團隊，不少決議違反公司治理常態，情節嚴重，以及如興股票7月27日將打入全額交割，如興公司前負責人張水江今天發出聲明，建議主管機關懸崖勒馬，「釋疑」不是看兩派爭權惡鬥股東，而應以確保廣大股民利益為優先。
張水江認為，當初與安泰銀行簽訂的合約遭到翁紹華的曲解。（編輯：張良知）1110726
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