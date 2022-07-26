遭如興指融資契約條款有違公平 安泰銀行4聲明駁斥

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如興指與安泰銀行簽署的融資契約條款不符常規且有違公平，安泰銀行26日呼籲如興勿以不實資訊，將財務能力及信用狀況重大變動，歸咎於授信時已議妥的條件。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張璦台北26日電）爆發財務危機的牛仔褲代工廠如興在25日重訊記者會指出，與安泰銀行簽署的融資契約條款不符常規且有違公平。安泰銀行今天發出4點聲明，呼籲如興勿以不實資訊，將財務能力及信用狀況重大變動，歸咎於授信時已議妥的條件。

安泰銀行今天發布新聞稿指出，銀行原應對客戶授信往來資料予以保密，但如興不實指陳內容，安泰銀認為有必要適度說明，以正視聽。

安泰銀提出4點聲明，首先，金融機構承作企業融資業務時，在授信期間要求借款人的重要經營團隊，如董事長、總經理等不得任意變動，或重要經營團隊變動時，須通知並取得金融機構同意，是屬授信實務上常見的風險控管方式。

安泰銀基於風險控管考量，避免如興營運發生重大變化，致影響其財務條件或降低還款能力等不利情事發生，依上述慣例與如興所簽訂的授信條件，並無異常或特別不利於借款人或保證人之處，也絕無如興所指此一限制條款不符常規且有違公平、常理的情形。

第二，依據如興民國110年4月間所提供的董事會議事錄等授信申請文件，如興對於同意其孫公司向安泰銀申請融資額度的相關授信條件，包含限制如興董事長、總經理不得任意變動等，並擔任連帶保證人等事，是由如興董事會決議同意並授權董事長簽署合約等相關事宜。

安泰銀進一步表示，該次如興董事會出席人員，除6名一般董事外，尚有3位獨立董事參與相關討論，顯見如興董事會是經充分討論後，才決議同意。

安泰銀指出，如興25日重大訊息記者會中指陳，安泰銀是於如興前總經理孫瑒遭通緝後，才於今年5月25日綁定孫瑒須擔任如興總經理職務不得變動一事，顯然並非事實。

第三，安泰銀表示，如興指安泰銀向該公司財務主管表示，通緝犯孫瑒必須在經營團隊裡，這樣才能談下去一事，絕非事實，安泰銀人員僅是提議，如興應積極備妥相關文件洽談後續授信條件變更事宜。

安泰銀呼籲，如興應盡速與金融機構商議後續債務處理事宜，而不是以不實資訊，將如興財務能力及信用狀況的重大變動，歸咎於授信時已與金融機構議妥的授信條件。

第四，如興對安泰銀相關不實指陳，已屬詆毀商譽，且可能已涉及刑事上妨害名譽罪之嫌；因此嚴正要求如興應立即停止相關行為，否則安泰銀將追究相關法律責任，以維商譽與權益。（編輯：林淑媛）1110726