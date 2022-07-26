如興爆財務危機 國發基金打集體訴訟求償創首例

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如興發生重大財務危機，推算如興大股東國發基金投資部位帳面損失已逾新台幣11.71億元；國發基金官員26日證實已加入投保中心集體訴訟案。（圖取自如興股份有限公司台北YouTube頻道網頁youtube.com）

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（中央社記者謝方娪台北26日電）國內牛仔褲代工廠如興發生重大財務危機，推算如興大股東國發基金投資部位帳面損失已逾新台幣11.71億元；國發基金官員今天證實已加入投保中心集體訴訟案，將針對當年如興現金增資說明書不實向如興求償；但國發基金短時間將不會考慮出清持股。

如興25日晚間召開重訊記者會坦承如興已陷入重大財務困難，幾乎沒有可動支的現金；證交所也宣布將自7月27日起將如興打入全額交割股。今天開盤如興股價跳空跌停，股價僅剩3.96元，委賣高掛逾6萬張。

如興先前為併購香港玖地集團，2017年辦理130.2億元現金增資案，當時國發會透過產業創新轉型基金認購其中14.88億元，創下產業創新轉型基金成立以後通過的首宗投資案。目前國發基金對如興持股達9.77%，是如興大股東之一。

由於如興目前股價已創下3.96元新低價，若以國發基金當年認購價每股18.6元、持股8萬張計算，帳面投資損失已達11.71億元。

國發基金官員接受中央社採訪時表示，因如興現金增資發行新股公開說明書不實，投資人保護中心為保障投資人權益，受理投資人委任辦理民事求償，國發基金已加入投保中心集體訴訟求償行列。

這也是國發基金成立以來，首度加入投保中心打集體訴訟求償的案件。

國發基金官員說，如興被打入全額交割股，對短期操作的投資人影響較大，因國發基金屬於長期策略性投資，衝擊相對不大。

至於國發基金是否處分如興持股，官員直言，一般而言，若是國發基金投資判斷錯誤，當然會承擔損失，但此案涉及如興現金增資說明書記載不實，造成國發基金投資誤判，而非當年國發基金自行判斷失誤或時空環境變化以致股價下跌，投資損失責任在於如興。

官員說，國發基金今年初已加入投保中心集體訴訟向如興求償的行列，目前將先處理事件源頭、即公司提供不正確資訊造成國發基金損失的求償議題。換言之，國發基金短時間將不會考慮出清持股。

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官員提到，當年國發基金之所以注資如興，就是參考現金增資說明書，增資計畫目的是為併購香港玖地，讓公司成為全球最大牛仔褲代工廠，透過併購增加市占率及競爭力，符合國發基金運用宗旨。

官員同時表示，當年國發基金經過嚴格審慎的投資評估審議程序，並聘請國內4大會計師事務所針對申請公司財務、稅務、法務等面向進行了解，並做企業價值調查。（編輯：林淑媛）1110726