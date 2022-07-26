如興大股東2月改派董事代表 國發基金：7/15才知道

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牛仔褲廠如興法人董事改派代表爭議，國發基金26日回應，7月15日才知道如興早於2月下旬改派董事代表。（圖取自如興股份有限公司台北YouTube頻道網頁youtube.com）

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（中央社台北26日電）牛仔褲廠如興法人董事改派代表爭議，國發基金今天首度回應，如興在今年7月15日通知下午召開董事會改選如興董事長、總經理，國發基金當時才知道，如興早於2月下旬改派董事代表。

如興法人董事偉豪投資公司早在今年2月改派代表人，將原董事長張水江改派為翁紹華，等於替換如興董事長、總經理，由於如興沒有即時對外公告，日前召開重大訊息說明也無法釐清，事涉股東權益甚鉅，證交所開罰新台幣150萬元違約金。

對於如興法人董事改派爭議，國發基金今天發布新聞稿回應，原董事長張水江是如興公司法人股東偉豪投資公司派任的董事代表。因偉豪投資公司改派其法人董事代表，由翁紹華替代張水江，因此張水江卸任董事及董事長職務。

國發基金表示，如興公司在今年7月15日上午通知國發基金，將於當天下午召開董事會，會議將改選公司董事長及總經理。國發基金當時才與其他如興公司的董事，一同得知偉豪公司已於今年2月24日改派如興公司董事代表人。

國發基金強調，由於如興當時通知過於匆促，基金1席代表表達希望緩議本案，不過如興公司董事會9席董事中，經2/3以上董事出席，出席董事過半數同意，互選翁紹華為董事長。

對於改派董事代表爭議，國發基金希望雙方皆能基於維持公司營運穩定及維護股東權益原則下，積極溝通與協商，讓爭議早日獲得解決，並遵循相關法令規定及公司治理原則，妥善處理公司營運管理。（編輯：楊凱翔）1110726