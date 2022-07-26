如興常州資金未匯回 張水江：尊重兩岸既定調度模式

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（中央社記者潘智義台北26日電）牛仔褲廠如興董事長翁紹華25日表示，「常州子公司攔下上半年營收導致如興資金不足」。如興前負責人張水江今發表聲明指出，他尊重台灣專業團隊的兩岸既定合作調度模式，互為紓困。

翁紹華25日晚間在台灣證券交易所重大訊息記者會指出，前經營團隊於5月25日與安泰銀行簽定1840萬美元的額度書約定，若如興非由原經營團隊經營時（即總經理孫瑒職務變動），安泰銀行得要求公司提前還款；因7月15日已解任孫瑒的總經理職務，安泰銀行遂通知如興融資債務視為已到期，並凍結所有可動撥資金，導致公司幾無可動用資金。

針對翁紹華的指控，張水江今天發出聲明予以否認。他強調，如興與安泰銀行整份融資契約內容，包括要求前總經理孫瑒「須留在經營團隊」，均屬多年來延續性合約，並非自己任內新簽修改合約。

此外，針對翁紹華所提「台北向大陸常州請款」、「常州子公司攔下上半年營收導致如興公司資金不足」，張水江表示，他接任後深入理解如興的業務及財務收支運作，體會大難將至，除節流開源、大幅縮減費用及緊縮人事外，並加速清理閒置資產，提前部署以準備承受長年虧損不堪的惡果，也尊重台灣專業團隊的兩岸既定合作調度模式，互為紓困。

至於有關任期的質疑，張水江表示，如興財務長已公開聲明，公司從未以合法正式途徑收執改派書，財務長憑自己專業職掌的行政判斷，未進一步走公示流程；他對股務、財務主管的金鑰權限，予以尊重。

張水江指出，將近半年懸置期間，不曾接獲任何改派訓令，以董事長名義簽發的董事會、股東會及各類報表，法派公司全不曾表達異議，還配合他召集的股東會，提名競選獨立董事。

張水江聲明指出，當初如興購併玖地就是一個難以言喻的畸形怪胎，政府怎會允許一個在台北資本市場上市，公司客戶關係、訂單、營收等卻全留在大陸主管部門的設計，這個「類KY股」的DNA，型塑了台灣監理單位、會計師根本無法全盤稽核整個集團的原罪。（編輯：張良知）1110726