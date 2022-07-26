如興公告總經理改為紀宗明 多路並進盼解財務困境

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（中央社記者潘智義台北26日電）牛仔褲代工成衣廠如興晚間發布重訊，宣布總經理改由泓仁財務諮詢有限公司合夥人紀宗明接任；如興強調，為解決財務困境，將全權接管常州冬奧服裝有限公司，並尋求如興柬埔寨土地買受人提早給付買賣價金。

如興目前有合庫銀行開立信用狀於29日到期，應清償金額約35萬美元（約新台幣1048萬元）。如興也公告，由於公司款項遭到凍結，已函請證交所允以違約金繳款期限展延一週。

如興晚間公告董事臨時會報告與決議事項，首先，針對110年4月24日、111年5月25日與安泰銀行簽訂1000萬美元、1840萬美元額度書，約定「若如興股份有限公司非由原經營團隊經營時（總經理孫瑒職務變動）」即啟動強制提前還款機制。

安泰商業銀行今年啟動強制提前還款機制，凍結如興所有款項動支，造成如興現無短期現金可動用。目前如興董事長翁紹華仍持續與安泰銀行協商中。

如興指出，目前公司有合庫銀行開立信用狀於7月29日到期，應清償金額合計約35萬美元。如興原計畫以公司存於安泰銀行的資金用以清償，但因遭到凍結所有可動支之資金，導致無法向合庫銀行清償。

另外，台灣證券交易所先前對如興開罰違約金新台幣150萬元。因公司目前並無其他可動支資金，向證交所函請允以將繳款期間展延一週。

如興強調，為解決財務困境，將全權接管常州冬奧服裝有限公司，並尋求如興柬埔寨土地買受人提早給付買賣價金。

如興過去有段輝煌時期，曾經是美國知名品牌Levi's供應商，牛仔褲產量在全球占有一定比例，但近年爭議不斷。2015年時任董事長陳仕修宣布併購中國企業玖地，由於後者規模大於如興，引起外界質疑「以小吃大」疑雲。爾後陳仕修遭到檢調以違反證券交易法起訴，目前通緝中。

2017年，國發基金以每股18.6元，總額14.8億元參股如興增資，國發基金順理成章的成為如興大股東。

如今如興不僅身陷財務危機，股價也來到新低價位，國發基金帳面損失已達11億元，被視為最大苦主。

國發基金今天回應，此案涉及如興現金增資說明書記載不實，造成國發基金投資誤判，投資損失責任在於如興。國發基金今年初已加入投保中心集體訴訟向如興求償的行列。（編輯：楊蘭軒）1110726