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如興連2天跳空跌停 逾5萬張掛賣排隊等出場

2022/7/27 10:51（7/27 10:58 更新）
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國內牛仔褲代工廠如興爆發財務危機，27日起打入全額交割，引發如興股東連兩天不計價賣出，再次跳空跌停至新台幣3.57元，續創新低價。（中央社檔案照片）
國內牛仔褲代工廠如興爆發財務危機，27日起打入全額交割，引發如興股東連兩天不計價賣出，再次跳空跌停至新台幣3.57元，續創新低價。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴言曦台北27日電）國內牛仔褲代工廠如興爆發財務危機，今天起打入全額交割，引發如興股東連兩天不計價賣出，再次跳空跌停至新台幣3.57元，續創新低價；截至上午10時45分，委賣未成交張數已逾5.4萬張。

如興25日召開重大訊息說明記者會，說明高層人事變動及營運現況，董事長翁紹華坦言如興陷入重大財務危機，公司已無可動用資金。

翁紹華說明，前經營團隊5月25日與安泰銀行簽訂1840萬美元的額度書約定，若如興非由原經營團隊經營時（即總經理孫瑒職務變動），安泰銀行得要求公司提前還款；如興在7月15日解任孫瑒總經理職務後，安泰銀行遂通知如興融資債務視為已到期，凍結所有可動撥資金。

如興目前有合庫銀行開立信用狀將於29日到期，應清償金額約35萬美元；向台灣企銀融資借貸的23萬6960美元也將於8月中旬陸續到期。

至於證交所先前對如興開罰違約金新台幣150萬元，由於如興目前無其他可動支資金，因此向證交所函請允以將繳款期間展延一週。

如興26日表示，為解決財務困境，將全權接管常州冬奧服裝有限公司，並尋求如興柬埔寨土地買受人提早給付買賣價金；如興並宣布，總經理改由泓仁財務諮詢有限公司合夥人紀宗明接任，新任總經理能否協助如興度過難關，受到外界關注。

如興曾是美國知名牛仔褲品牌Levi's供應商，然而2015年時任董事長陳仕修宣布購併中國企業玖地，引發外界「以小吃大」的質疑；陳仕修後來官司纏身，2018年因涉嫌特別背信等罪行被起訴，去年11月辭去如興董事長，前往美國未歸。

國發基金2017年以每股18.6元，總額14.88億元參股如興增資，以持股9.77%成為如興大股東；如興連續兩天跳空跌停，股價僅剩3.57元，國發基金帳面損失已逾11億元，被視為最大苦主。

國發基金26日已表態加入投保中心集體訴訟行列，將向如興求償，訴訟原因在於5年前如興為併購所需辦理逾百億元現金增資案，後續被金管會發現增資說明書不實並移送檢調偵辦。（編輯：張良知）1110727

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