如興增資案二度退件又核准 金管會：沒有外力介入

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（中央社記者謝方娪台北27日電）國內牛仔褲代工廠如興2017年現金增資公開說明書不實，2018年遭金管會移送檢調，針對外界質疑如興增資案曾屢次被金管會退件、後又轉頭核准，金管會澄清並未有外力介入。

如興近日重訊記者會坦言公司幾乎已無可動支現金，陷入重大財務危機，股價慘吞2根跌停，大股東國發基金成最大受災戶，注資如興的資金幾乎全打水漂。

有媒體報導，如興當年向金管會申請現金增資，屢次遭退件，後續金管會在2017年1月核准如興新台幣130.2億元現金增資，態度轉變時間點剛好是總統蔡英文啟動「英捷專案」出訪尼加拉瓜期間，在如興時任董事長陳仕修陪同下參觀當地工廠，且不久後國發會即投入資金。

金管會官員受訪表示，如興2016年9月申報現金增資，資金用途是為併購香港玖地所需，金管會對此曾二度停止如興增資申報生效，主要有3大原因，第一是如興募資金額偏高，第二是有反向併購疑慮，第三是金管會認為該增資計畫並未清楚評估效益。

官員說，企業申報增資時，若增資計畫並未清楚陳述、讓主管機關有疑慮，就會予以停止申報生效，待公司補件說明再行檢視；針對主管機關關切併購效益，如興後續提出一方案，允諾將增補合約，明列「績效給付條款」。

如興當年承諾是先保留20%併購價金，若後續有產生獲利，符合一定績效條件才會分期給付後續價金，以保障股東權益。官員指出，此類條款在商業上並非首見，先前也有企業併購有類似條款。針對如興提出此方案，金管會洽會計師意見後，才點頭核准增資，與外傳政治力無關。

不過，在金管會後續追蹤併購效益時，檢視如興2017年及2018年首季財報，發現併購效益並未顯現，且經金管會進一步追查，發現當時如興併購標的下有一子公司原來已有重大虧損，但辦理現金增資時並未揭露，即如興透過美化可能的效益，取得金管會放行增資，騙過會計師也騙過金管會。

在金管會發現如興涉及現金增資公開說明書不實後，2018年即移送檢調處理，檢調經過蒐證，依違反證交法罪嫌於2021年起訴如興時任董事長陳仕修、副總經理徐仲榮。如今投保中心已立案，為當年誤信如興不實公開說明書、參與認購而出現損失的投資人向如興求償。（編輯：潘羿菁）1110727