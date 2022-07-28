如興：獲安泰等往來銀行善意回應 已提還款計畫

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牛仔褲代工廠如興爆發重大財務危機，28日晚間發聲明指出，經協商後，獲安泰商銀等往來銀行善意回應，已提出還款計畫。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴言曦台北28日電）國內牛仔褲代工廠如興爆出財務危機，外界關注29日是否出現信用違約。如興今天晚間發出聲明指出，經過協商後，獲安泰商銀等往來銀行善意回應，已提出相關還款計畫，祈儘速完成授信條件變更。

如興25日晚間召開記者會坦承已陷入重大財務困難，幾乎沒有可動支現金；台灣證券交易所也宣布27日起將如興打入全額交割股，今天如興股價再度跳空跌停，有高達約3.8萬張股票排隊等著出清，卻苦無買盤接手。

如興向合庫銀行開立的信用狀將於29日到期，應清償金額約35萬美元，是否會違約外界關注；此外，如興向台灣企銀融資借貸的23萬6960美元也將於8月中旬陸續到期。

如興今天晚間透過重訊發布4點聲明。首先，如興表示，公司的經營方向，一切均以協助客戶創造價值、增進公司利益、提高股東權益為最高原則。

接著，如興指出，後續仍將持續依循子公司作業監理辦法及內部控制制度，執行對子公司的監理作業，對於近日各方指教，如興已依循主管機關指示提供充分說明，務求透明允當揭露充分的資訊。

如興也提到，在積極與金融業者協商下，截至目前，尚未有貸款逾期情事發生；如興已與安泰商銀等往來銀行針對前曾簽署的授信條件協商，獲安泰商銀等往來銀行善意回應，公司也已提出相關還款計畫，祈儘速完成授信條件變更，以穩定財務情形。

最後，如興表示，對於近期糾紛造成股東、員工、銀行及主管機關的困擾，經營團隊除深表歉意，也將深刻檢討，共同砥礪，無論董事會成員如何變動，一切均以公司發展及股東整體利益為優先考量。（編輯：楊蘭軒）1110728