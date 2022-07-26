如興陷重大財務危機 4銀行授信6.8億元逾5成無擔保

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（中央社記者謝方娪台北26日電）牛仔褲代工廠如興爆發重大財務危機，根據金管會統計，目前有4家本國銀行對如興有授信，授信餘額為新台幣6.8億元，有擔保品比率不高於5成，不過目前為止尚無逾期放款情形發生。

如興財務亮起紅燈，金管會銀行局統計，截至今年6月底止，有4家銀行有承作如興授信案，總授信額度10.7億元，目前授信餘額為6.8億元，截至目前為止沒有發生逾放。

金管會銀行局副局長林志吉表示，目前銀行對如興授信6.8億元中，有擔保品比率不高於5成。

針對如興背後兩派大股東相爭，金管會證期局副局長高晶萍表示，金管會維持一貫中立立場，不介入公司經營權爭議，金管會的目標是保障投資人權益並維護市場秩序，若查核過程中發現公司有違法情事，會依權責作相應處理。

高晶萍說，如興7月18日發布改派代表人公告，證交所立刻赴公司進行實際查核並要求如興針對疑義事項出面說明，不過如興7月19日重訊記者會並未釐清疑點，證交所當日就對如興開出150萬元的歷史新高違約金。

她指出，如興7月25日再開重訊記者會，並未將疑義說清楚，因此證交所明天起將如興變更交易方法，打入全額交割股。

針對如興在重訊記者會控訴前經營團隊和安泰銀行簽訂「非常規融資條款」，導致如興目前沒有任何短期可動撥資金，高晶萍表示，此事證交所併入公司重訊相關疑義事項，進行查核調查中。

被點名的安泰銀行今天下午也發布4點聲明，呼籲如興應盡速與金融機構商議後續債務處理事宜，而不是以不實資訊，將如興財務能力及信用狀況的重大變動歸咎於授信時已與金融機構議妥的授信條件。（編輯：潘羿菁）1110726