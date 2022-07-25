如興翁紹華：陷入重大財務困難 幾無可動支現金

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國內牛仔褲加工廠如興25日召開重大訊息說明記者會，甫任董事長兼總經理的翁紹華（中）表示，經徹查如興營運及財務狀況後，發現如興已陷入重大財務困難，幾無可動支現金。中央社記者賴言曦攝 111年7月25日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北25日電）國內牛仔褲加工廠如興今天召開重大訊息說明記者會，董事長兼總經理的翁紹華表示，經徹查如興營運及財務狀況後，發現如興已陷入重大財務困難，幾無可動支現金。

如興因高層異動卻延遲發布重訊，後續記者會仍未釐清問題等相關爭議，遭台灣證券交易所開罰。

如興今天召開重大訊息說明記者會，翁紹華表示，如興前董事長張水江與前總經理孫瑒帶領的經營團隊於去年5月25日與安泰商銀簽署的融資契約中，有「孫瑒非本公司總經理，則安泰商銀即可強制本公司提前還款」的條約。

翁紹華指出，但如興已在7月15日解任孫瑒的總經理職務，同時改由自己擔任總經理，安泰商銀便以如興觸及強制提前還款機制，融資貸款視為已到期，凍結如興所有可動撥資金；如興積極向安泰商銀進行多次協商，尋求變更非常規融資條款的可能，但安泰商銀當天仍寄發存證信函告知融資債務視為已到期。

翁紹華表示，如興向合庫銀行開立信用狀的融資借款49萬978美元將於7月29日到期，向台灣企銀融資借貸的23萬6960美元也將於8月中旬陸續到期，如興原計畫以安泰商銀儲備帳戶內已被凍結的款項清償，但因為安泰商銀凍結如興所有可動撥資金，如興現已無任何短期可動撥資金。

翁紹華指出，由於張水江及孫瑒不符公司治理的操作，導致如興的正常營運收入，都被扣留在中國大陸的子公司，目前由他帶領的經營團隊將派員全面接管海外子公司，使子公司的獲利得以回歸台北母公司。

翁紹華表示，如興現在面臨重大財務危機，會如此窘迫是起因於張水江、孫瑒，以及安泰商銀「不合常理」措施所引發的結果，既然他已上任董事長兼總經理並進駐如興，就「不會逃避」。

然而當媒體關心如興截至6月底的現金流情況時，翁紹華僅表示，「這個我們了解後再處理」。

另外，張水江則透過聲明表示，「呼籲兩派董事休兵，攜手面對如興重大經營危機」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

張水江指出，對於主管機關聚焦追究的法人代表改派文時效，經查後，如興財務長徐仲榮依他的專業及核決權限，判斷他迄未收執合法送達的改派文件，所以未進一步擬辦公文流程，及發布重大訊息或工商登記變更等作業。

張水江認為，這次行政判斷，若不具故意、惡意或私立犯意，充其量應屬行政疏失的懲處，罪不至刑責追訴，「甚至被交戰雙方做攻防的彈藥庫籌碼」，至於他則既無隱匿、積壓、退件，也從未以當事人身分，接獲公司法人董事偉豪投資任何形式的通知。（編輯：潘羿菁、楊凱翔）1110725