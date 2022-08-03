如興延遲輸入重訊 證交所罰違約金5萬元

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台灣證券交易所3日表示，如興因延遲輸入公開資運觀測站重大訊息，違反處理程序規定，處新台幣5萬元違約金。（圖取自如興股份有限公司台北YouTube頻道網頁youtube.com）

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（中央社記者賴言曦台北3日電）台灣證券交易所今天表示，如興因延遲輸入公開資運觀測站重大訊息，違反處理程序規定，處新台幣5萬元違約金。

證交所透過新聞稿指出，如興公司董事會解除經理人競業禁止一案，經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第21款情事。

證交所表示，如興公司因延遲輸入公開資訊觀測站重大訊息畫面，違反前述處理成數的規定，處以違約金5萬元，並函知興公司之後應確實依規定辦理。

如興公司為國內牛仔褲加工大廠，近期爆出財務危機及法人董事偉豪投資逾2萬多張如興持股質押後，遭債權銀行斷頭等事件。如興昨晚公告，因偉豪投資任期中轉讓持股超過選任時持股1/2，解任偉豪投資代表人翁紹華在如興的董事長職務。

受到相關消息衝擊，如興今天股價再告跌停，跌停價2.64元。（編輯：張均懋）1110803