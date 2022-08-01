傳偉豪投資持股遭斷頭將換董事長 如興：正在釐清

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（中央社記者賴言曦台北1日電）媒體報導如興法人董事偉豪投資持股傳已遭斷頭賣出，意味著偉豪投資法人代表、甫任如興董事長的翁紹華可能遭換掉。如興晚間說明，公司正在查證並釐清相關資訊，如報導屬實，將依法令發布董事解任等重訊。

如興為國內牛仔褲代工廠，7月25日報出財務危機後，7月27日被台灣證券交易所打入全額交割。媒體今天報導，偉豪投資持有的如興2.2萬張股票，傳今天已被斷頭賣出。

根據「公司法」第197條第1項規定，「公開發行股票之公司董事在任期中轉讓超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一時，其董事當然解任。」因此，翁紹華可能會因為偉豪投資在如興的持股遭債權銀行轉讓超過半數，依法構成自動解任。

對於媒體報導內容，如興今天深夜透過重大訊息表示，正在查證並釐清相關資訊，如媒體報導內容屬實，將依法令發布董事解任等重大訊息，公告周知。

另外，如興也宣布法人董事JDU Opportunities Limited改派代表人，由孫瑒換成前如興董事長、國聯創業投資管理公司董事長張水江，新任生效日期從8月1日起開始。

除此之外，如興的會計師事務所也擬終止委任查核簽證服務。如興透過重訊說明，德昌聯合會計師事務所今天來函，稱如興於7月18日至26日發布的的重大訊息中尚有部分事項未能釐清，擬終止與如興財務報告核閱簽證委任關係。

如興對此表示，將持續與會計師事務所溝通並釐清相關疑慮，以維持財務報告簽證委任關係。（編輯：林克倫）1110801