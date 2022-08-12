如興半年報無法如期上傳 恐面臨暫停交易

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（中央社記者賴言曦台北12日電）牛仔褲代工廠如興今天透過新聞稿指出，半年報應難以如期在8月15日上傳。面對可能遭遇股票暫停交易的危機，如興今天已和新會計師事務所完成委任合約，儘速在最短時間內完成半年報必要的查核作業。

如興爆發財務危機後在8月初公告，德昌聯合會計師事務所來函表示，如興於7月18日至26日發布的的重大訊息中尚有部分事項未能釐清，擬終止與如興財務報告核閱簽證委任關係；市場關注如興是否能如期公布財報。

如興今天透過新聞稿表示，董事會上午通過評選委任信永中和聯合會計師事務所，無縫接軌承辦如興財報的查核簽證，並於今天完成委任合約。

如興表示，未來將借重信永中和聯合會計師事務所跨國結盟、長年累積跨區域查核作業的專業經驗，由如興財會、法務團隊密切合作，在原簽證會計師的查核基礎上，盡速在最短期間內完成半年報必要的查核作業，以維護所有股東權益。

如興指出，今年前7月累計合併營收達新台幣103.4億元，年增8.98%。現已進入出貨旺季，未來3個月營收能見度仍高，目前應收帳款帳期最長為90天，參考以往經驗，實際收回天數約80天。

針對閒置資產處置部分，如興表示，目前已簽約處置尼加拉瓜、薩爾瓦多及柬埔寨工廠土地，至今年年底前，依合約約定，公司將可收回1780萬美元（約新台幣5.25億元）。

如興指出，截至目前為止，銀行往來及債信一切正常，現金流量足以支應未來營運及維持相關債信；為長期穩定公司經營，董事會今天通過在9月底召開臨時股東會，全面改組董事會。（編輯：張良知）1110812