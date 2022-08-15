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上市公司半年報 中福、如興未完成申報

2022/8/15 20:13
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（中央社記者潘智義台北15日電）台灣證券交易所今天表示，本國上市公司（不含金融保險公司）除中福、如興外，均已申報111年第2季財務報告。

台灣證券交易所發布新聞稿指出，本國上市公司應於8月15日前公告申報111年第2季財務報告，家數總計855家；另外，34家金融保險公司，公告申報期限為111年8月31日。

法人指出，中福公司陷入經營權之爭，獨董不願出席審計委員會，以至於財報無法完成相關程序，也無法依規定如期向主管機關申報；此外，中福股東常會原定進行董事全面改選，經營權競爭的雙方透過公司法第172條之1規定的少數股東提案權，擬於討論事項中針對他方於改選前共計7席董事相互提案解任，本次股東會改選後旋即進行解任董事議案。

至於爆發財務危機的如興，一度因經營團隊變動，導致往來銀行抽銀根，幾無可動用資金，且重大訊息說明會仍有諸多疑點無法釐清，使原簽證會計師退出簽核業務，如興也無法依規定如期申報財報。

不過如興於12日發布新聞稿表示，董事會通過並已委任信永中和聯合會計師事務所，無縫接軌承辦如興財報的查核簽證，儘速在最短時間內完成半年報必要的查核作業。（編輯：張良知）1110815

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