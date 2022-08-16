更多編輯台推薦新聞：
人權團體揭中國政府勾結精神病院 關押近百名異議分子
兩岸

人權團體揭中國政府勾結精神病院 關押近百名異議分子

50年前替馬龍白蘭度拒領奧斯卡影帝遭噓 美國原住民終獲道歉
娛樂

50年前替馬龍白蘭度拒領奧斯卡影帝遭噓 美國原住民終獲道歉

專訪／刑警父40年前未偵破加州少女命案 繼子科學辦案逮到人
國際

專訪／刑警父40年前未偵破加州少女命案 繼子科學辦案逮到人

海象做日光浴引圍觀被安樂死 挪威稱威脅人類安全
國際

海象做日光浴引圍觀被安樂死 挪威稱威脅人類安全

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
如興財務危機
新聞專題
如興財務危機1/27
首頁 / 產經

如興、互億與中福未交財報 共遭金管會罰144萬元

2022/8/16 22:29（8/16 22:42 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
金管會證期局16日晚間公告如興未依規定公告申報今年第2季財報，處以新台幣24萬元罰鍰。（圖取自如興股份有限公司台北YouTube頻道網頁youtube.com）
金管會證期局16日晚間公告如興未依規定公告申報今年第2季財報，處以新台幣24萬元罰鍰。（圖取自如興股份有限公司台北YouTube頻道網頁youtube.com）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北16日電）金管會證期局今天晚間公告3則裁罰案，互億科技、如興、中福國際未依規定公告申報財報，分別遭金管會處以新台幣72萬元、24萬元及48萬元罰鍰。

證期局今天晚間公告，互億科技未依規定公告申報今年第2季財報，且並未補行公告申報2021年第3季、2021年度及今年第1季財報，證期局依證交法規定，處互億負責人72萬元罰鍰。

如興及中福國際則均未依規定期限公告申報今年第2季財報，證期局表示，依證交法規定，處如興負責人24萬元罰鍰、處中福負責人48萬元罰鍰。

證期局對如興及中福裁罰額度不同，主因中福先前曾未依規定期限公告申報2021年度財報遭金管會開罰過，因此此次拉高裁罰額度至48萬元。（編輯：楊蘭軒）1110816

延伸閱讀
如興董事長翁紹華：公司陷重大財務困難 幾無可動支現金如興爆財務危機 國發基金打集體訴訟求償創首例如興公告總經理改為紀宗明 多路並進盼解財務困境中福、如興8/18停止買賣 同開續變更交易方法證交所：新世紀、華上第2季淨值負數 9/26下市
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
中福、如興8/18停止買賣 同開續變更交易方法