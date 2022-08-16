如興、互億與中福未交財報 共遭金管會罰144萬元

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金管會證期局16日晚間公告如興未依規定公告申報今年第2季財報，處以新台幣24萬元罰鍰。（圖取自如興股份有限公司台北YouTube頻道網頁youtube.com）

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（中央社記者謝方娪台北16日電）金管會證期局今天晚間公告3則裁罰案，互億科技、如興、中福國際未依規定公告申報財報，分別遭金管會處以新台幣72萬元、24萬元及48萬元罰鍰。

證期局今天晚間公告，互億科技未依規定公告申報今年第2季財報，且並未補行公告申報2021年第3季、2021年度及今年第1季財報，證期局依證交法規定，處互億負責人72萬元罰鍰。

如興及中福國際則均未依規定期限公告申報今年第2季財報，證期局表示，依證交法規定，處如興負責人24萬元罰鍰、處中福負責人48萬元罰鍰。

證期局對如興及中福裁罰額度不同，主因中福先前曾未依規定期限公告申報2021年度財報遭金管會開罰過，因此此次拉高裁罰額度至48萬元。（編輯：楊蘭軒）1110816