證交所：新世紀、華上第2季淨值負數 9/26下市

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台灣證券交易所16日公告，新世紀光電及華上光電111年度第2季財務報告顯示淨值為負數，2家公司股票自9月26日起下市。圖為LED示意圖。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者潘智義台北16日電）台灣證券交易所今天公告，新世紀光電及華上光電因依證券交易法第36條規定公告並申報111年度第2季財務報告顯示淨值為負數，2家公司股票自9月26日起下市。

新世紀光電透過重大訊息指出，近10年來發光二極體（LED）產業，受到中國政府無止盡補貼紅色供應鏈競爭衝擊下，台灣廠商經營一直很辛苦。今年上半年更因疫情中國停工影響全球供應鏈，俄烏戰爭影響巿場供需，並受到全球通膨壓抑終端市場需求，全球電子產業受到極大衝擊。

新世紀光電說明，面對如此險峻的經營環境，受到極大的影響，第2季報表淨值結算為負，依台灣證交所營業細則規定進入下巿的程序，實屬最不樂見的情況。

新世紀光電強調，即使公司面臨下市，目前營運一切正常，帳上現金仍足夠應付營運各項需要，在新領導管理層努力下，積極開發新產品、新應用、新客戶，預計未來營運將能有所改善，未來展望並不悲觀，應可審慎樂觀期待。

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華上光電日前公告，長期營運狀況低迷，董事及大股東長期支援公司，不過近年受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、戰爭、通膨、物流等連鎖影響，雖經努力，但在缺乏資金挹注下，接單能力持續下降。

華上光電表示，今年上半年財報營運欠佳，淨值為負，面臨證交所營業細則規定下市，除對既有客戶持續服務，並發展新產品開拓新客戶及市場，為股東尋求新的契機。（編輯：張良知）1110816