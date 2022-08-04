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台開下市 邱于芸：繼續開發轉型、債務協商清償

2022/8/4 19:35（8/4 20:39 更新）
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台開4日終止上市，董事長邱于芸（圖）聲明表示將繼續計畫運行中的開發轉型、債務協商與清償。（中央社檔案照片）
台開4日終止上市，董事長邱于芸（圖）聲明表示將繼續計畫運行中的開發轉型、債務協商與清償。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴言曦台北4日電）台開因多次跳票及被金融機構列為拒絕往來戶，今天終止上市。台開董事長邱于芸發布聲明表示，將持續透過行政與法律程序努力，繼續計畫運行中的開發轉型、債務協商與清償，訂於8月25日召開股東常會。

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邱于芸聲明指出，自今年2月7日開工第1張跳票，勍前往證交所解釋，但「無法註銷清償跳票」成為台開力抗下市的最大障礙物；台灣中小企業聯合輔導基金會以「無財報」為由，也拒絕受理台開紓困申請。

邱于芸表示，「雖勢不得不爾」遭遇下市，台開仍將持續透過行政與法律程序努力，繼續計畫運行中的開發轉型、債務協商與清償，衷心期盼能獲得廣大投資人的信心支持與諒解；花蓮新天堂樂園停擺後的重啟，就是台開敗部復活的最佳證明。（編輯：張良知）1110804

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