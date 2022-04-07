照明LED今年產值 研調估81.1億美元年增9.2%

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（中央社記者潘智義台北7日電）研調機構集邦科技今天表示，照明市場逐漸回溫，受到各國政府的節能需求高漲，以及全球原物料價格上漲的影響，預估2022年照明LED市場產值有機會來到81.1億美元，年增9.2%。

集邦科技推出「全球LED產業資料庫與LED廠商季度更新」報告指出，受惠健康照明、智慧照明等因素的推動，照明LED市場規模將繼續成長，至2026年預計達111億美元，2021至2026年複合成長率為8.4%。

集邦認為，未來幾年，隨著人因健康照明、智慧照明等因素的推動，照明LED市場規模將繼續成長，至2026年預計達111億美元，2021至2026年複合成長率為8.4%。

集邦表示，2022年儘管疫情持續影響，但隨著疫苗普及與經濟活動復甦，加上照明市場為民生必需品，具有剛性需求，且全球碳中和與節能需求日漸被提上日程，近年各主要大國紛紛透過能源效率和低碳供熱等措施，來實現淨零排放。

另外，照明是建築的耗能大項，占總建築能耗的20%至30%。在節能需求高漲、政策法規要求升級的帶動下，LED將進一步滲透。

集邦調查，照明市場逐漸回溫，已明顯反應在2021年廠商營收排名上，包含三星LED（Samsung LED）、艾邁斯歐司朗（ams OSRAM）、CREE LED、Lumileds、首爾半導體（Seoul Semiconductor）、木林森（MLS）、天電（Lightning）等照明LED廠商營收均呈現成長。

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2021年照明LED產品價格穩定且有所回升，按類別來看，低於1瓦的中、小功率照明LED產品，如2835 LED、3030 LED和5630 LED，市場均價年成長2.1至4.4%；1瓦以上的大功率照明LED產品，如陶瓷基板LED與7070 LED，市場均價年成長高達3至6%。

因此，隨著2021年照明行業需求已逐漸回暖，面對終端應用提出更高規格的產品需求，加上原材料及運營等綜合成本上漲影響，LED封裝廠也不再採用價格策略去搶占更多的市占率。（編輯：楊凱翔）1110407