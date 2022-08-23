金管會：若中福、如興不補交財報 最快明年4月下市

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中福、如興未如期申報財報，金管會表示，若6個月內不補交，可能會在明年4月下市。（圖取自如興股份有限公司台北YouTube頻道網頁youtube.com）

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（中央社記者謝方娪台北23日電）中福、如興並未如期申報今年第2季財報，雙雙遭金管會開罰並遭證交所給予停止買賣處分。金管會表示，若停止買賣後6個月無法改善，中福及如興最快可能會在明年4月2日下市。

金管會今天公布，截至今年8月15日止，共有1615家上市櫃公司應申報今年第2季財報，除了上市公司中福及如興未如期出具第2季財報外，其餘上市櫃公司均已在規定期限內完成公告申報程序。

金管會證期局副局長高晶萍表示，中福及如興並未如期繳交第2季財報，金管會8月16日已開罰中福負責人新台幣48萬元罰鍰、如興負責人24萬元罰鍰，並限期20天內補正公告申報；證交所則已在8月18日起給予中福及如興停止買賣處分。

高晶萍說，在證交所8月18日起給予停止買賣處分後，中福及如興若無法在6個月內改善、即補交財報，證交所預計將在明年2月20日公告2家公司將在40天內終止上市，即中福及如興最快可能在明年4月2日下市。

中福因會計師終止委任，遲交第2季財報，因中福先前曾遲交去年年報遭金管會處分，此次金管會加重罰鍰額度至48萬元；另如興因前任會計師主動終止委任，雖後續已找到新委任會計師，不過無法在公告申報期限內完成第2季財報核閱作業，因此遲交第2季財報。（編輯：潘羿菁）1110823