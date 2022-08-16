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中福、如興8/18停止買賣 同開續變更交易方法

2022/8/16 21:46（8/16 22:04 更新）
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台灣證券交易所16日公告，自18日起，中福及如興停止買賣。（中央社檔案照片）
台灣證券交易所16日公告，自18日起，中福及如興停止買賣。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘智義台北16日電）台灣證券交易所今天公告，自8月18日起，中福及如興停止買賣；晟鈦及中視恢復普通交易方法。

證交所今天發布新聞稿指出，經形式審閱本國上市公司（除34家金融保險公司外）第2季財務報告，包括中福國際、如興未依法令期限公告申報第2季財務報告，自8月18日起停止上市有價證券買賣。

另外，部分變更交易方法原因消滅，但仍繼續變更交易方法的公司為同開科技。

恢復普通交易方法的公司包括晟鈦及中視，最近兩期公告申報財務報告淨值均逾新台幣3億元，並達所列示股本1/2以上，其上市有價證券原列為變更交易方法原因已消滅。

櫃買中心今天公告，新增為變更交易方法的上櫃有價證券包括易威、御頂、宏易、寶得利。

繼續變更交易方法並新增採分盤方式交易的上櫃有價證券為駿熠電、尚茂；恢復普通交易的上櫃有價證券為天蔥。

櫃買中心說明，列為變更交易方法的公司，證券經紀商於接受委託買賣其有價證券時，應先收足款券始得辦理買賣申報；新增採分盤方式交易的有價證券，則每30分鐘撮合一次。

櫃買中心指出，御頂公司因辦理減資暨換股作業將自8月18日至8月25日停止買賣，延至8月26日起實施外，其餘有價證券的處置方式自8月18日起實施。（編輯：張良知）1110816

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