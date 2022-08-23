上市櫃上半年大賺2.47兆 改寫近10年同期新高

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（中央社記者謝方娪台北23日電）金管會今天公布，上市櫃公司今年上半年稅前淨利合計新台幣2兆4769億元，年增23.03%，累計營收19兆4642億元，年增13.41%，稅前淨利及累計營收雙雙改寫近10年同期新高。

金管會統計，截至今年8月15日止，若不含公告申報期限為8月31日的KY公司及金融業，共1615家上市櫃公司應申報第2季財報，除上市公司中福及如興未如期出具財報，其餘上市櫃公司均已在規定期限內完成公告申報程序。

上市公司（不含第一上市公司）今年上半年累計營收為18兆1441億元，較去年同期增加2兆1933億元、年增13.75%；稅前淨利為2兆3120億元，較去年同期增加4385億元、年增23.41%，營收及獲利雙創近10年同期新高。

上市公司上半年稅前淨利成長前3大產業為半導體業、航運業及電子零組件業。

半導體業受惠5G應用、高階運算及車用電子等需求持續成長，獲利年增2956.64億元；航運業因運價維持高檔，獲利年增2931.78億元；電子零組件業則因5G、伺服器及車用電子等終端需求熱絡，獲利持續上揚、年增302.06億元。

上櫃公司（不含第一上櫃公司）今年上半年累計營收為1兆3201億元，較去年同期增加1086億元、年增8.96%；稅前淨利1649億元，較去年同期增加251億元、年增17.95%，營收及獲利同樣創近10年同期新高。

上櫃公司上半年獲利成長前3大產業為光電業、半導體業及其他業。

光電業因終端需求成長，推升獲利年增44.43億元；半導體業因市場需求增加及產能利用率提升，帶動獲利年增35.53億元；其他業因疫情解封，帶動戶外運動產品需求增加，加上部分公司認列處分資產利益及金融資產評價利益，獲利相比去年同期增加28.24億元。（編輯：楊凱翔）1110823