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如興高層異動說不清遭罰150萬 證交所限25日前釐清

2022/7/19 22:11
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（中央社記者潘智義台北19日電）國內牛仔褲加工大廠如興高層異動，未及時發布重大訊息，台灣證券交易所表示將進行查核。如興今天召開重大訊息記者會仍未釐清問題，台灣證券交易所今天晚間宣布，對如興處以新台幣150萬元違約金。

證交所指出，如興今天到證交所召開記者說明會，針對重大訊息諸多事項尚未釐清，因涉及股東權益甚鉅，所以處以違約金150萬元，為維護投資人權益，並請如興公司於7月25日前再到證交所召開記者說明會，如仍未清楚說明，得按次處以5萬元至500萬元違約金，直至釐清問題之日止。

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如興18日發布重訊說明，2月24日董事偉豪投資公司推派法人董事代表，由張水江改派為翁紹華，並於7月15日董事會選任翁紹華擔任董事長兼總經理。如興公司延遲將訊息輸入公開資訊觀測站重大訊息，及內部人新就（解）任資訊，已違反前揭規定。

另外，證交所說明，因如興此次法人董事改派，及總經理派任相關作業程序資訊揭露未依規定，違規情節重大，已函請如興公司董事長、總經理除於董事會及股東會報告違規改善情形外，上述人員及發言人並應於6個月內至證券專業機構接受證券法規研習課程。（編輯：楊凱翔）1110719

如興
高層異動延遲發布證交所要查 如興：釐清後盡快說明
翁紹華
如興高層異動 證交所將查核法人董事改派代表案
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