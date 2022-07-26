國發基金興訟向如興求償 金管會揪增資說明不實關鍵

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（中央社記者謝方娪台北26日電）如興爆發財務危機，大股東國發基金表態已加入投保中心集體訴訟行列，將向如興求償。訴訟原因在於5年前如興為併購所需辦理逾百億現金增資案，後續被金管會發現增資說明書不實並移送檢調處理。

國內牛仔褲代工廠如興發生重大財務危機，如興大股東國發基金今天證實已加入投保中心集體訴訟案，將針對當年如興現金增資說明書不實向如興求償。

如興為併購香港玖地集團，2017年曾辦理高達新台幣130.2億元的現金增資案，當時國發會透過產業創新轉型基金認購其中14.88億元，創下產業創新轉型基金成立以後通過的首宗投資案，持股如興達9.77%，成為大股東。

不過，後續金管會發現如興現金增資發行新股公開說明書不實，違反證交法規定，移送檢調處理。投保中心也隨之立案受理投資人委任民事求償登記。

國發基金官員今天強調，此案涉及如興現金增資說明書記載不實，造成國發基金投資誤判，國發基金已加入投保中心集體訴訟向如興求償的行列。

金管會官員說，先前金管會是在審視相關資料時，發現如興當年現金增資發行新股公開說明書，針對併購標的的績效給付條件等說明，有牽涉不實揭露，違反證交法，因此依金管會權責，移送檢調單位處理。

後續台北地檢署對當時如興經營階層，即時任董事長陳仕修、副總經理徐仲榮，依違反證交法提起公訴。金管會官員強調，被檢調單位起訴的原因，還是要以檢調單位起訴內容為準。（編輯：楊蘭軒）1110726