國發基金投資如興踩雷 藍擬組調閱委員會追查責任

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（中央社記者范正祥台北28日電）如興爆發財務危機，國民黨立法院黨團今天質疑國發基金當時為何投資如興，要求公布過去關於如興投資案的審查報告與會議紀錄，否則將在立法院下會期開議之後，成立調閱委員會追查責任。

國民黨團召開記者會，總召曾銘宗主持，立委費鴻泰、賴士葆出席，關注曾是「世界第一」的牛仔褲代工廠如興公司，爆發嚴重財務危機，導致國發基金慘賠，多家銀行如同踩地雷，投資人欲哭無淚，質疑國發基金是非專業性的政治投資。

曾銘宗說，如興財務不佳，國發基金為何未做好評估投資，必須說清楚、講明白。

他表示，2021年11月8日監委張菊芳、賴振昌、王麗珍申請自動調查國發基金投資如興等上市公司虧損嚴重案，國民黨團對於監察院主動調查表達肯定，但是必須持續追查下去，不是只調查虧損情況，還必須調查國發基金在審議投資過程，有無有力人士介入，到底有無不法，呼籲監察院好好調查，不要自我設限。

曾銘宗也呼籲，檢調不只查如興財報不實，更要查過程中到底誰介入要求投資。

對於如興爆發財務危機，費鴻泰指出，應該好好調查，包括如興董事、大股東、經理人，之前有沒有大量賣出如興股票，有沒有內線交易的問題，也必須釐清。

賴士葆質疑，國發基金在如興案中，根本是非專業性的政治投資；國發基金當時為何投資如興，過去關於如興投資案的審查報告與會議紀錄必須公諸於世，如果不願公布，下會期開議後，國民黨團將要求成立調閱委員會追查責任。（編輯：張均懋）1110728