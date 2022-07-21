法人：利空影響鈍化 關注拉貨及法人回補持股行情

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（中央社記者韓婷婷台北21日電）國安基金護盤推動台股反彈，市場氛圍仍偏向保守，投資信心不足，法人表示，庫存調整問題將在第3季步入尾聲，隨後有望迎來拉貨及法人回補持股行情，但財報公布仍會帶給股市壓力，在反覆利空測試中，台股已逐步築底。

統一投信台股團隊表示，通膨觸頂及庫存調整步入尾聲，隨著企業陸續公布第2季財報及第3季展望，台股下半年有望迎來拉貨及法人回補持股行情。產業看好先前飽受缺料之苦及具備剛性需求的類股，包括網通、AI、電動車、高速傳輸、蘋果供應鏈及光學等。

統一投信台股團隊認為，台股的庫存調整問題，預計在7、8月進入最後階段，隨後將迎來拉貨潮，帶動股市出現較明顯的反彈。先前台股破底，不少法人降低持股水位，後續也將有回補持股需求，可望帶動一波行情。由於去年10月基期高，預計今年通膨會在同期間出現較明顯收斂，提振市場信心，但8月中旬前，美國許多科技巨頭陸續公布財報，不如預期的第2季財報及第3季展望的下修，仍會帶給美股壓力，使台股跟隨美股震盪。

永豐投信指出，從過往國安基金護盤動作，權值股為國家隊資金重要配置標的，科技、金融、傳產等類股，各有表現空間，值得留意的是，不少金控股尚未進行除權息，加上股價波動跌深等，散戶參與除權息配置存股意願提升，研判金融股可望消化4月中旬以來的利空因素，反彈行情持續可期。

國泰投信表示，中長期而言台股表現將回歸基本面，台灣6月出口數據及上市櫃企業6月營收皆表現亮眼，大型權值股長期營運依舊樂觀，顯示台股基本面穩健。目前高通膨及企業獲利放緩的利空已大多反映在股價上，隨著法說會旺季到來，高殖利率股及本益比合理的績優股有望在下半年看到止穩回升表現。（編輯：張均懋）1110721