鴻海首次參加證交所業績發表 看今年營運優預期

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鴻海21日下午受邀參加台灣證交所舉辦主題式業績發表會，這是鴻海首次參加證交所舉辦業績發表會，圖左為鴻海發言人巫俊毅，右為證交所總經理簡立忠。中央社記者鍾榮峰攝 111年7月21日

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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）鴻海今天表示，今年營運表現將優於預期，其中元件和其他產品成長幅度最大。觀察通膨，鴻海表示對集團影響小。

鴻海下午受邀參加台灣證券交易所舉辦「科技大未來」主題式業績發表會，這是鴻海首度參加證交所舉辦業績發表會。

觀察第2季營運，鴻海發言人巫俊毅指出，原先鴻海預期第2季業績較第1季和去年同期持平，不過6月營收新台幣5261.96億元，年增31%，是今年上半年最旺的一月；第2季營收1兆5104億元，年增11%，遠遠大於預期。

展望今年，巫俊毅重申，今年鴻海集團實際表現會優於5月12日法說會預期，其中元件和其他產品可較去年成長15%以上、雲端網路和電腦終端產品可年增3%至15%，消費智能產品可較去年同期持穩。

從現金流來看，巫俊毅指出，鴻海集團在資通訊產業創造穩定現金流，支持超過40%比重的股利配發率，以及發展新事業的資本支出。

談到通膨對全球市場影響，巫俊毅指出，由於客群關係，通膨對低階產品影響較明顯，至於鴻海客戶多為一線大廠，屬於中高階產品，通膨對鴻海影響較小。

展望第3季，鴻海先前指出，第3季展望審慎樂觀，但仍需要密切觀察通膨後續發展，以目前能見度而言，約與市場預期相當，若與去年同期相比，可望顯著成長。（編輯：趙蔚蘭）1110721