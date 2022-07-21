更多編輯台推薦新聞：
721元朗事件三週年 香港獨立記者持續報導真相
兩岸

721元朗事件三週年 香港獨立記者持續報導真相

申請租金補貼就漲租？內政部：最高可罰房東30萬
政治

申請租金補貼就漲租？內政部：最高可罰房東30萬

法國熱浪來襲如烤箱 逾7成民眾不裝冷氣佛系避暑
國際

法國熱浪來襲如烤箱 逾7成民眾不裝冷氣佛系避暑

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

住展：桃園新竹房價漲最多 北市每坪均價站上百萬

2022/7/21 15:13
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北21日電）住展雜誌統計，北部各縣市第2季新建案的平均房價悉數走揚，其中桃園、新竹房價漲幅大，台北市每坪均價則首度站上百萬大關；住展雜誌研發長何世昌認為，目前房市仍處於主升段，供需失衡是加劇房價漲勢的主因。

觀察今年第2季北台灣新建案房價，以新竹地區的年增幅度最大、桃園市居次。新竹地區第2季平均房價為每坪新台幣33.1萬元，較第1季每坪漲2.9萬元，季增9.6%，與去年同期相比，每坪平均房價漲8.9萬元，年增36.8%。

桃園市今年第2季新建案平均房價為每坪30.3萬元，每坪較第1季上漲1.6萬元，季增5.6%，與去年同期相比，每坪漲5.1萬元，年增20.2%。

台北市今年第2季每坪房價則來到101.3萬元，季漲4萬元，季增4%，連續4季改寫歷史新高，且首度站上每坪均價100萬元大關；若與去年同期相比，台北市今年第2季房價每坪上漲8.6萬元，年增9.3%。

新北市今年第2季新建案平均房價則連續3季刷新高，每坪均價至45.5萬元，季增1.8%，年增9.1%，其中以三峽、樹林等蛋白區漲幅最多，板橋、新店等蛋黃區則因推案量極少，漲勢不大。

基隆、宜蘭地區房價雖有捷運、高鐵延伸題材挹注，但今年第2季房價僅溫和上漲，分別季增2.2%、2.7%，各年增8.8%、5.6%，漲幅不如其他縣市。

何世昌分析，桃園市房價走揚，主要是受到大台北地區買盤不斷湧入帶動，預料這波漲勢動能將延續至第3季；新竹縣市則因第2季推案量縮，導致供需失衡進一步惡化，且蛋黃區供給量少，買盤轉往新埔、芎林、寶山、湖口與新豐等蛋白區，導致當地房價急升。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

雖然台北市每坪房價衝破100萬元大關，但何世昌提到，台北市並非每一區都大漲，從去年以來，萬華區、文山區漲幅便相對落後，當地仍可見每坪均價6字頭物件。

展望後市，何世昌認為，縱使目前利空消息頻仍，但因房市主升段行情尚未結束，預料第3季房價將持續上揚。然而天下沒有不散的多頭，建議業者漲價之餘，仍得控制銷售風險，以免因過度惜售致使存貨過多，面臨反轉時就容易受傷。（編輯：黃國倫）1110721

何世昌
2021年不動產銷售1.86兆創新高 業者憂動能難續 住展：上半年北部案量年減8% 漲價現象仍普遍
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族