更多編輯台推薦新聞：
721元朗事件三週年 香港獨立記者持續報導真相
兩岸

721元朗事件三週年 香港獨立記者持續報導真相

申請租金補貼就漲租？內政部：最高可罰房東30萬
政治

申請租金補貼就漲租？內政部：最高可罰房東30萬

法國熱浪來襲如烤箱 逾7成民眾不裝冷氣佛系避暑
國際

法國熱浪來襲如烤箱 逾7成民眾不裝冷氣佛系避暑

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
鴻海
新聞專題
鴻海2/300
首頁 / 證券

鴻海第2季毛利率看佳 認電子廠股價被低估不合理

2022/7/21 16:13
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北21日電）鴻海發言人巫俊毅今天表示，第2季和上半年毛利率可優於去年同期，不過台股電子科技族群股價近期表現在淨值以下，被嚴重低估，「這是極度不合理」。

鴻海下午受邀參加台灣證券交易所舉辦「科技大未來」主題式業績發表會，這是鴻海首度參加證交所舉辦業績發表會，會後巫俊毅接受媒體採訪。

談到資本市場近期波動大，巫俊毅指出，鴻海集團在全球產業扮演關鍵地位，整體台股電子和科技族群，近期被嚴重低估，很多公司具獲利能力，但股價表現在淨值以下，「這是極度不合理」。

他呼籲，台灣的投資人和股東們，應該珍惜台灣這些很難得的企業，在國際上都是爭相邀請投資的對象，盼投資人認識到這些企業的價值。

談到通膨、升息以及下半年經濟景氣市況，巫俊毅說明，通膨可能略為影響鴻海集團毛利率表現，透過經濟規模擴大、新台幣匯率貶值等方式，預期第2季和上半年毛利率表現會比去年同期佳。

巫俊毅指出，通膨對低階電子產品需求影響大，中高階和奢侈品的影響程度小，對於下半年，鴻海集團依舊審慎樂觀，仍需觀察諸多變數。（編輯：黃國倫）1110721

巫俊毅
鴻海首次參加證交所業績發表 看今年營運優預期
鴻海
投資紫光傳違規恐遭經濟部開罰 鴻海：近期依規申請 鴻海轉投資中國紫光路徑曝光 交易金額239億元
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
鴻海拚半導體 車用處理器和電源晶片2024年量產