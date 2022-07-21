鴻海第2季毛利率看佳 認電子廠股價被低估不合理

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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）鴻海發言人巫俊毅今天表示，第2季和上半年毛利率可優於去年同期，不過台股電子科技族群股價近期表現在淨值以下，被嚴重低估，「這是極度不合理」。

鴻海下午受邀參加台灣證券交易所舉辦「科技大未來」主題式業績發表會，這是鴻海首度參加證交所舉辦業績發表會，會後巫俊毅接受媒體採訪。

談到資本市場近期波動大，巫俊毅指出，鴻海集團在全球產業扮演關鍵地位，整體台股電子和科技族群，近期被嚴重低估，很多公司具獲利能力，但股價表現在淨值以下，「這是極度不合理」。

他呼籲，台灣的投資人和股東們，應該珍惜台灣這些很難得的企業，在國際上都是爭相邀請投資的對象，盼投資人認識到這些企業的價值。

談到通膨、升息以及下半年經濟景氣市況，巫俊毅說明，通膨可能略為影響鴻海集團毛利率表現，透過經濟規模擴大、新台幣匯率貶值等方式，預期第2季和上半年毛利率表現會比去年同期佳。

巫俊毅指出，通膨對低階電子產品需求影響大，中高階和奢侈品的影響程度小，對於下半年，鴻海集團依舊審慎樂觀，仍需觀察諸多變數。（編輯：黃國倫）1110721