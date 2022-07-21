金管會上半年接獲詐騙陳情逾300件 直逼去年全年

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（中央社記者謝方娪台北21日電）今年前6月金管會接獲民眾陳情金融詐騙案件數達323件，直逼去年全年336件水準，其中有128件金管會已移送檢調。詐騙主要態樣包含冒名金融業者詐騙、非法金融交易平台，或以電話、簡訊及LINE群組勸誘買股等。

推薦飆股的詐騙簡訊滿天飛，根據金管會統計，今年上半年接獲民眾遭金融詐騙陳情案達323件，其中已移送檢調128件，相比去年全年金融詐騙陳情案達336件、移送116件，今年金融詐騙陳情明顯增加，光上半年就已逼近去年全年。

上半年金管會移送的金融詐騙案件主要涉及7大類型，包含冒名金融業者詐騙、非法金融交易平台、以電話簡訊或LINE群組勸誘購買股票、推銷販賣未上市櫃股票、虛擬貨幣交易平台、經營非法期貨、經營非法投顧等。

今年有不少民眾收到冒名證券業者的「請你加我LINE」簡訊，根據證期局掌握，今年上半年被冒名的券商高達9家，另有4家投顧、3家投信及1家金控均遭到詐騙集團冒名。

金管會證期局副局長張子敏表示，業者若發現被詐騙集團冒名，會在自己公司網站發布遭到冒名的澄清聲明。

投資人若發現有非法業者以臉書社團、LINE群組、電話、簡訊等推薦股票等金融商品或邀請開立帳戶投資，可檢具相關具體事證資訊逕向警政署反詐欺專線165或司法檢調機關提出檢舉，或提供金管會轉請檢調單位查辦。（編輯：楊凱翔）1110721